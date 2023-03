Olimpiadi: Cirio e Lo Russo, ottima disponibilità del governo a considerare opzione Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia della disponibilità del Governo, confermata questa mattina a Vercelli dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a considerare l'opzione di Torino come una delle sedi delle prossime Olimpiadi del 2026 è davvero ottima. Lo hanno affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a seguito delle dichiarazioni fatte dal ministro Salvini questa mattina a Vercelli. "Continuiamo a ritenere questo un evento estremamente importante per l'Italia e siamo contenti se ci sarà l'occasione di dare il nostro contributo alla sua riuscita anche nell'ottica della sostenibilità economica ed ambientale. Da mesi stiamo lavorando in stretta sinergia istituzionale perché Torino ed il Piemonte possano giocare un ruolo da protagonisti", hanno concluso Cirio e Lo Russo. (Rpi)