Russia-Armenia: Lavrov, dialogo con Occidente su Caucaso meridionale non è necessario

- La Russia non vede la necessità di sviluppare alcun dialogo con l'Occidente sulle problematiche del Caucaso meridionale. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso di una conferenza stampa congiunta con l'omologo armeno, Ararat Mirzoyan. "Non vedo ora alcuna opportunità e, francamente, la necessità di sviluppare un dialogo con l'Occidente sul Caucaso meridionale, come per la maggior parte delle altre questioni dell'agenda regionale internazionale", ha detto Lavrov. Come ha detto inoltre il ministro russo, i Paesi dell'Occidente stanno facendo "tentativi non mascherati" per peggiorare i rapporti bilaterali di Russia e Armenia, "perseguendo i loro interessi geopolitici". Lavrov si è detto sicuro del fatto che "questi tentativi sono destinati a fallire". (Rum)