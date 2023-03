Camera: domani audizione ad Rfi Vera Fiorani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 21 marzo, alle ore 12, la commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione dell'amministratrice delegata di Rete ferroviaria italiana (Rfi spa), Vera Fiorani, nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la società Rete ferroviaria italiana spa per il periodo regolatorio 2022-2026 - parte servizi e parte investimenti. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)