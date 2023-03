Roma: De Gregorio (CC), su disabili basta proclami, serve piano per garantire mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spostarsi a Roma "è un vero incubo per chi rientra nelle categorie fragili, e dunque anziani, disabili, ma anche tante mamme con passeggini al seguito". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina della lista Civica Calenda, Flavia De Gregorio. "Poi scoppia il caso e qualcuno si ricorda del problema - aggiunge -. È assolutamente impensabile inseguire l'emergenza, soprattutto considerato che nella nostra città scene come quella accaduta al Colosseo ai danni della turista americana si ripetono con un ritmo quasi quotidiano. È arrivato piuttosto il momento che il sindaco e l'assessore Patané mettano da parte i proclami e si attivino per portare avanti un piano serio che garantisca indistintamente, proprio a partire dai cittadini che hanno maggiore difficoltà, l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico. Tra l'altro - prosegue - considerato l'avvicinarsi di due eventi come il Giubileo del 2025 o l'Expo del 2030, il tempo a nostra disposizione per lavorare su di una mappatura che censisca tutte le situazioni off limits e le risolva in maniera definitiva sta per scadere". (segue) (Com)