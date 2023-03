Roma: De Gregorio (CC), su disabili basta proclami, serve piano per garantire mobilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "abbiamo tre linee della metropolitana, ma la maggior parte di queste hanno ascensori che non funzionano o montascale e scale mobili fuori uso - sottolinea De Gregorio -. E cosa dire poi delle pedane presenti sui mezzi di superficie? Che siano elettriche o manuali cambia poco: in entrambi i casi, infatti, l'azionamento della passerella è compito dell'autista, costretto ad abbandonare il posto di guida per portare a termine l'operazione. È evidente che situazioni come queste condannano il passeggero disabile a non essere autosufficiente. In qualsiasi altra città il diritto delle persone con disabilità è tutelato. Possiamo davvero dire che questo accade anche nella Capitale?". (Com)