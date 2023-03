Fvg: Sangiuliano, governo impegnato a promuovere Gorizia e Nova Gorica in ogni manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta già puntando alla promozione di Gorizia e Nova Gorica Capitale europea della Cultura in tutte le manifestazioni attualmente in corso. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi in visita a Gorizia. Il ministro ha incontrato l’omologa slovena Asta Vrecko, dando inizio alla giornata fitta di appuntamenti con una stretta di mano in piazza Transalpina, al confine tra i due Paesi. “L’appuntamento della Capitale europea della Cultura, declinato al singolare, rappresenta un momento di unione di queste due città, dopo le tragedie della Guerra fredda. Da molto tempo si è ritrovata una concordia e diventare insieme capitale della cultura assume un significato molto denso e molto particolare”, ha detto Sangiuliano, assicurando pieno sostegno del governo nella promozione dell’evento sotto il marchio Go!2025. “Il governo sta già puntando alla manifestazione di questo evento in tutte le manifestazioni, sia al Vinitaly sia quando saremo Paese d’onore alla Buchmesse di Francoforte. Lanceremo questo evento – ha concluso - perché crediamo al suo retroterra spirituale e culturale”. (Frt)