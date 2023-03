Turchia: Erdogan, terremoti hanno causato 104 miliardi di dollari di danni, ricostruiremo case in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia intende ricostruire le case per far fronte alle esigenze abitative dovute al terremoto dello scorso 6 febbraio nel corso di un anno. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intervenuto tramite videocollegamento alla Conferenza internazionale dei donatori a Bruxelles. "La lotta inizia ora. Ricostruiremo e faremo rinascere tutte le nostre città distrutte dal terremoto. Ricostruiremo le infrastrutture, i luoghi di lavoro e i beni storici e culturali. Il nostro obiettivo è quello di costruire edifici sicuri e di alta qualità, che soddisfino le esigenze abitative dell'intera zona terremotata, entro un anno", ha detto. "Prevediamo di consegnare 319 mila case nel primo anno e 650 mila case in totale. Abbiamo gettato le fondamenta, abbiamo aperto il cantiere e iniziato la costruzione nelle aree in cui sono state decise le ubicazioni sulla base di studi del terreno e di indagini", ha aggiunto. Secondo i dati dichiarati dal presidente turco, i terremoti di febbraio hanno causato la morte di 50.096 persone. "Il numero di edifici crollati o da demolire tempestivamente e fortemente danneggiati è di 298 mila e il numero di unità indipendenti in questi edifici è di 876 mila", ha dichiarato Erdogan. "Secondo i nostri primi calcoli, risulta che il costo della distruzione causata dal terremoto raggiungerà i 104 miliardi di dollari. È impossibile per qualsiasi Paese, indipendentemente dal suo stato economico, far fronte da solo a un disastro di questa portata. I vostri contributi ci aiuteranno nei nostri sforzi per guarire le ferite e raggiungere una completa ripresa dal terremoto", ha concluso il presidente turco. (Beb)