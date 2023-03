Pnrr: Visco, finora tutto in direzione corretta, ma Governo vigili su difficoltà enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr tutto quanto è stato fatto finora è andato in una direzione corretta, ma il governo deve mantenere interesse alto perché è cruciale per la crescita del Paese. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo all'evento di presentazione del restyling dell'inserto Affari e finanza di Repubblica in corso all'Università Bocconi di Milano. Visco ha ricordato che "si tratta di un combinato disposto di tre elementi: riforme, interventi a livello nazionale e interventi distribuiti sul territorio". Sul piano delle riforme Visco ha sottolineato che "ci sono difficoltà, ma più o meno si procede, io immagino che la parte di investimenti gestita dal centro andrà avanti. La difficoltà che noi conosciamo sulla capacità di programmazione e gestione dei fondi a livello locale è rilevante e non è omogenea sul territorio. Una delle componenti del Pnrr è quella che, nel momento in cui si vede una difficoltà a livello locale, il livello centrale intervenga per sostenerla ed eventualmente si sostituisca"."Questa- ha concluso - è un'attività di governo, che il governo deve essere in grado di individuare, mantenendo un interesse alto sul pnrr che è un elemento cruciale per il ritorno alla crescita". (Rem)