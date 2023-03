Venezuela: Guaidò scrive a Musk, servono misure contro la disinformazione di Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader oppositore, Juan Guaidò, ha chiesto al direttore esecutivo di twitter, Elon Musk, di prendere misure contro le operazioni di "propaganda" in rete attribuiti al governo del presidente, Nicolas Maduro. "Prenderà prima o poi misure per evitare che il regime di Maduro spenda milioni in profili falsi ed eserciti di twittatori pagati? La sua piattaforma è uno strumento di propaganda e di disinformazione. Intervrrai? Fallo e noi faremo il resto per espellere questo nemico della libertà", ha aggiunto. (Vec)