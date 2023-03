Veneto: inaugurato Ponte dell'Umanità lungo cammino Unesco su colline Prosecco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato questa mattina il Ponte dell'Umanità, sul torrente Campea, struttura che fa parte del 'Cammino del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene'. "Questo percorso sarà il nostro Santiago De Compostela, lungo 53 chilometri da Valdobbiadene a Vittorio Veneto”, ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sottolineando che “sarà una meta turistica importante". "Qui entriamo in un livello di promozione importante: la nostra proiezione al decimo anno ci dice che passeremo da 200 mila presenze turistiche all'anno a un milione. Non è un caso che da due anni la destinazione turistica che cresce di più in Veneto sia quella il Prosecco", ha proseguito. "Noi – ha evidenziato – cresceremo assieme a questi flussi turistici, il palcoscenico è a livello internazionale”. “L'integrazione tra prodotto e territorio – ha concluso Zaia – sarà quella vincente. Dobbiamo fare in modo di mettere assieme le bellezze paesaggistiche, la storia e la cultura, con un'attività agricola unica al mondo". (Rev)