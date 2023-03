Germania: presidente istituto Diw Fratzscher, non si può escludere crisi bancaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è possibile escludere una crisi bancaria “anche in Germania e in Europa, con costi significativi per la crescita e la prosperità”. È l'avvertimento lanciato dal presidente dell'Istituto per la ricerca economica di Berlino (Diw), Marcel Fratzscher, a seguito della crisi della banca svizzera Credit Suisse e del fallimento dell'istituto di credito statunitense Silicon Valley Bank (Svb). Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'economista ha sottolineato allo stesso tempo che i rischi sistemici nel sistema finanziario sono ora “significativamente inferiori” rispetto a dopo il fallimento della banca statunitense Lehman Brothers nel 2008. In particolare, per Fratzscher gli istituti di credito dispongono di più capitale proprio e garanzie di sicurezza. A ogni modo, il presidente del Diw ha evidenziato: “La mia più grande preoccupazione oggi è che ci sarà panico nei mercati dei capitali, nonché tra investitori e risparmiatori, dal momento che nessuno sa quali banche potrebbero ancora finire nei guai”. Tali sviluppi potrebbero portare ad “aspettative che si autoavverano”. Ciò significa che “le preoccupazioni per la liquidità delle banche mettono in pericolo l'esistenza di istituti di credito che altrimenti sarebbero solvibili”. (Geb)