Imprese: controllata di Poste tedesche e Aramco costituiranno una joint venture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dhl Supply Chain, controllata delle Poste tedesche, e il gruppo per l'energia saudita Aramco intendono costituire una joint venture che offrirà servizi di stoccaggio e logistica per l'industria petrolchimica e per giacimenti di idrocarburi. Secondo quanto comunicato da entrambe le società, l'alleanza dovrebbe essere operativa entro il 20135. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la nuova azienda si concentrerà inizialmente sull'Arabia Saudita, ma l'obiettivo è espanderne le attività “all'intera regione”. A ogni modo, la costituzione della joint venture è ancora soggetta all'approvazione delle autorità competenti. (Geb)