Messico: Lopez Obrador riceve delegazione parlamentari Usa, focus su sicurezza ed energia (7)

- L'appoggio degli Usa potrebbe arrivare dai fondi previsti per la Legge sui semiconduttori (Chips Act), strumento che mette a disposizione 390 miliardi di dollari per rilocalizzare industrie strategiche. "Una parte di queste risorse potrebbe essere investito in Messico. Per gli Usa avrebbe senso, vista l'urgenza di rilocalizzare dettata anche dalla difficoltà di ovviare alla scarsità di manodopera. Il Messico potrebbe in questo senso essere il miglio luogo in cui spostare le imprese oggi aperte in Asia", ha detto la ministra ricordando anche la cornice legale offerta dal nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Gli investimenti sono inoltre giustificati dal fatto che il Ciit si trova nel sud del Paese, non afflitto da problemi di siccità come il nord, dando lavoro e opportunità di sviluppo a una zona dalla quale viene gran parte della migrazione verso gli states. (Mec)