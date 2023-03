Energia: Commissione approva progetto per costruzione gasdotto in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un investimento di oltre 124 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 per la costruzione di un tratto di 253 chilometri di un gasdotto in Polonia. L'infrastruttura collegherà Lesniewice e Wronow, nelle regioni della Masovia, di Lodz e di Lublino. Il tratto fa parte del gasdotto di oltre 300 chilometri che va da Gustorzyn a Wronow. "Il progetto è incluso nella quarta lista di progetti di interesse comune (Pci) e fa parte del Corridoio Nord-Sud nella Polonia orientale, una parte importante di un più ampio sistema di interconnessione del gas nell'Europa centro-orientale e sud-orientale", si legge nel comunicato stampa della Commissione europea. Questo sistema più ampio comprende le connessioni al Baltic Pipe (che lo collega alla Danimarca) e al terminale Gnl di Swinoujscie, consentendo la fornitura alle aree di consumo di gas nella parte centrale e sudorientale del Paese e l'esportazione verso i Paesi limitrofi, attraverso le interconnessioni con Lituania, Slovacchia e Ucraina. Il progetto mira a contribuire alla sicurezza energetica della Polonia, riducendo la dipendenza del Paese dalle importazioni di gas dalla Russia e a svolgere un ruolo fondamentale per l'intera Ue, aumentando la sicurezza e la diversificazione delle forniture di gas e contribuendo alla creazione di un mercato energetico integrato e competitivo, in linea con gli obiettivi del piano Repower Eu. Il completamento è previsto per il dicembre 2023. (Beb)