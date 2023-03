Malesia-Singapore: presidente Halimah Yacob inizia visita a Kuala Lumpur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Singapore, Halimah Yacob, è giunta oggi in Malesia per una visita in programma fino al 22 marzo. La visita, sottolinea un comunicato del ministero degli Esteri di Kuala Lumpur, è la prima dal 2013 di un presidente singaporiano. La presidente, accompagnata dal marito e da una delegazione di ministri, parlamentari e funzionari, sarà ricevuta domani dal re Abdullah di Pahang con una cerimonia di benvenuto e un banchetto d’onore nella residenza di Istana Negara. La leader, inoltre, incontrerà il primo ministro malesiano, Anwar Ibrahim, e rappresentanti della comunità d’impresa. La visita, si legge nella nota, rafforzerà ulteriormente i legami duraturi e la multiforme cooperazione tra i due Paesi. L’anno scorso Singapore è stato il secondo partner commerciale della Malesia a livello globale e il primo nell’ambito dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), organizzazioni di cui entrambi fanno parte. L’interscambio è stato di 83,53 miliardi di dollari, con un incremento del 29,4 per cento rispetto al 2021.(Fim)