Carceri: Sisto, puntiamo su edilizia, personale e percorsi lavorativi

- Sulle politiche per il carcere ci sono due aspetti che vanno di pari passo: "il tema della rieducazione, che la Costituzione ci impone, e il problema del sovraffollamento. Con il nuovo capo del Dap, Giovanni Russo, stiamo cercando di rileggere l'architettura penitenziaria per affrontare entrambe le questioni". Queste le parole del viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, a "Uno Mattina", che poi ha proseguito: "Con il collega Ostellari stiamo pure portando avanti un progetto che contempla l'assunzione di detenuti da parte dei privati. Implementare lo svolgimento della pena al di fuori del carcere è un obiettivo di grande civiltà. Allo stesso tempo - ha spiegato - è stato avviato un percorso che prevede una serie di interventi edilizi sui singoli istituti penitenziari. Sappiamo bene che esiste un problema di spazi e di personale. Oggi, fra gli 'eroi' della Polizia Penitenziaria, si registrano, nel dettaglio, più pensionamenti che assunzioni: stiamo lavorando alacremente per invertire questo trend", ha concluso Sisto. (Rin)