Piemonte: rapporto Oti, rincari e difficoltà nel reperimento dei materiali hanno rallentato i cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rincari delle materie prime e le conseguenti difficoltà di approvvigionamento hanno rallentato i cantieri. Lo hanno reso noto Confindustria e Unioncamere Piemonte nel rapporto Oti 2022 (passato da 50 a 72 infrastrutture monitorate) presentato questa mattina nella sede di Confindustria Novara Vercelli Valsesia. Le opere segnalate come in grave ritardo, tra le altre, sono la Tangenziale Est di Torino, la parte di autostrada A5 Torino-Aosta che necessità della messa in sicurezza dopo la frana a Quincinetto e i lavori sulle ferrovie Novara-Malpensa-Seregno e Torino-Pinerolo. Secondo il Rapporto, entro il 2032 verranno ultimate 33 grandi opere. "Il valore complessivo delle opere che dovrebbero essere concluse entro il 2032 ammonta a oltre 23 miliardi, pari a quasi due punti di Pil regionale per i prossimi dieci anni. Insieme alle proposte contenute nel piano industriale che abbiamo condiviso con la Regione nel 2021 - ha affermato Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte -. (segue) (Rpi)