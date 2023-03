Piemonte: rapporto Oti, rincari e difficoltà nel reperimento dei materiali hanno rallentato i cantieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, l'assessore ai Trasporti del Piemonte Marco Gabusi ha spiegato che "le opere più importanti sono ripartite. Parliamo della Pedemontana Biellese, dell'avanzamento della Tav e della Asti-Cuneo, ma anche di opere di rango inferiore. Dal Governo stiamo avendo un ottimo supporto e il dialogo è continuo e costante. Da un punto di vista delle infrastrutture siamo in momento favorevole per la nostra regione, con una ricaduta positiva soprattutto per il lavoro e la viabilità", ha concluso. (Rpi)