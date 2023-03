Giustizia: Trancassini (Fd'I), buon lavoro a Masi e a Consiglio nazionale forense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del Consiglio nazionale forense. Un’importate occasione di ascolto delle istanze di avvocati e magistrati nell'interesse supremo dell'amministrazione della giustizia e della vita democratica della nostra nazione. L’obiettivo del governo Meloni è quello di favorire processi giusti e rapidi, giudici terzi e imparziali per ricostruire un nuovo rapporto di fiducia tra giustizia e cittadini. Porgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro alla presidente Maria Masi e a tutti i colleghi del Consiglio nazionale forense". Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera dei deputati di Fratelli d’Italia, l’avvocato Paolo Trancassini. (Com)