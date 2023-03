Piemonte: Molinari (Lega), oltre nove milioni di euro per comuni di confine grazie a Lega e Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Dalla politica all'economia, dagli esteri alla difesa, le redazioni di Agenzia Nova si sono sempre distinte per professionalità, approfondimento e neutralità" Riccardo Molinari

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier alla Camera dei Deputati

22 luglio 2021

- In arrivo oltre nove milioni per i comuni del Piemonte al confine con la Valle d'Aosta “grazie al buon lavoro del ministro Roberto Calderoli e della Lega”. Lo dichiara in una nota il coordinatore della Lega in Piemonte Riccardo Molinari, capogruppo del partito alla Camera. “Un finanziamento fondamentale assegnato nell'ambito del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, sottolinea il capogruppo del partito alla Camera, che aggiunge: “Sono 897 mila euro i fondi previsti per i comuni di Alagna Val Sesia e Valchiusa e 448 mila per Andorno Micca, Biella, Callabiana, Carema, Ceresole Reale, Graglia, Locana, Noasca, Piedicavallo, Pollone, Quincinetto, Ronco Canavese, Sagliano Micca, Settimo Vittone, Sordevolo, Traversella e Valprato Soana”. “Bene così – conclude Molinari – guardiamo al futuro dei nostri territori, sostenendoli e puntando alla loro crescita". (Rin)