Energia: Commissione Ue propone proroga riduzione consumo gas fino a marzo 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto di prorogare di un anno, fino al 31 marzo 2024, la legislazione di emergenza dell'Ue che prevede la riduzione coordinata della domanda di gas del 15 per cento. "Nel contesto di un mercato globale del gas difficile, è importante che l'Europa si assicuri di essere pronta per il prossimo inverno. Il continuo risparmio di gas aiuterà l'Ue a raggiungere gli obiettivi di stoccaggio e a mantenere la stabilità dell'approvvigionamento. Una domanda più bassa e meglio gestita può anche contribuire a ridurre la volatilità dei prezzi", si legge nel comunicato stampa della Commissione Ue. "I nostri sforzi collettivi per ridurre la domanda di gas sono stati fondamentali per superare questo inverno in sicurezza. Abbiamo fatto buoni progressi nella diversificazione delle forniture e nella riduzione della nostra dipendenza dalla Russia, ma è probabile che i mercati globali del gas rimangano rigidi nei prossimi mesi. Ulteriori riduzioni della domanda di gas ci garantiranno di essere pronti per il prossimo inverno e renderanno più facile raggiungere l'obiettivo del 90 per cento di stoccaggio di gas entro il primo novembre. Conto sul sostegno degli Stati membri per continuare questo sforzo dell'Ue, tutti insieme", ha dichiarato la commissaria europea per l'energia Kadri Simson. Secondo la proposta odierna, l'obiettivo volontario di riduzione della domanda di gas del 15 per cento, concordato per il periodo dal primo agosto 2022 al 31 marzo 2023, verrebbe mantenuto fino al marzo 2024. Inoltre, gli Stati membri dovranno comunicare i dati sui risparmi su base mensile, anziché bimestrale. La rendicontazione dovrebbe ora avvenire per settore, al fine di migliorare il monitoraggio e l'orientamento delle misure nazionali. La proposta sarà discussa durante la prossima riunione del Consiglio Energia del 28 marzo. (Beb)