Germania-Italia: l'ambasciatore Varricchio in visita a Duesseldorf

- L'ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, è oggi in visita a Duesseldorf, nel Nordreno-Vestfalia, per una serie di appuntamenti istituzionali. Secondo quanto comunicato dall'ambasciata d'Italia in Germania, la missione è iniziata con una tappa alla fiera del vino “ProWein”, principale evento fieristico internazionale che riunisce gli operatori del mercato del vino, dei liquori e delle bevande alcoliche artigianali. All'edizione 2023 dell'esposizione sono circa 1.440 le aziende italiane rappresentate, pari a quasi un quarto del totale dei partecipanti. Le imprese sono dislocate in tre padiglioni, visitati dall'ambasciatore Varricchio con il presidente dell’Agenzia Ice, Matteo Zoppas. Quello tedesco si conferma un mercato di importanza fondamentale per i produttori italiani: la Germania è, infatti, il primo Paese destinatario delle esportazioni di vino italiano in valore. Nel 2022, i fornitori italiani hanno gestito una quota del 39,2 per cento del mercato tedesco, pari a 1,71 miliardi di euro. (segue) (Com)