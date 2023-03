Germania-Italia: l'ambasciatore Varricchio in visita a Duesseldorf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio, l'ambasciatore Varricchio incontrerà il primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Hendrik Wuest, che da giugno 2022 guida un governo formato dal proprio partito, l'Unione cristiano-democratica (Cdu), con i Verdi. Con circa 18 milioni di abitanti, il Land è il più popoloso della Germania e uno dei “motori” dell’economia tedesca: 733 miliardi di Pil nel 2021 e il 20,5 per cento del prodotto interno lordo del Paese. Le dimensioni dell’economia del Nordreno-Vestfalia spiegano anche la consistenza dell’interscambio commerciale con l’Italia, che nel 2022 si è assestato a circa 27,5 miliardi di euro, e la presenza imprenditoriale italiana nel Land. A questi dati si somma quello della comunità italiana nel Nordreno-Vestfalia, la seconda per dimensioni in Germania, con oltre 200 mila connazionali iscritti all’anagrafe del consolato generale di Colonia e del consolato di Dortmund. A Duesseldorf, l'ambasciatore Varricchio incontrerà anche alcuni esponenti italiani del mondo imprenditoriale, sociale e culturale del Nordreno-Vestfalia. (Com)