Giustizia: Sisto, vareremo riforma organica al 120 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le possibilità di arrivare, con questo governo e questa maggioranza, ad una riforma organica della giustizia sono al 120 per cento. Tra fine aprile e inizio maggio sarà già fruibile il testo di un primo pacchetto di norme. Riguarderà innanzitutto il contrasto alla cosiddetta 'paura della firma' per i pubblici amministratori, toccando abuso d'ufficio e traffico di influenze". Lo ha detto ad "Uno mattina" il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che ha proseguito: "L'obbligatorietà dell'azione penale, così come la separazione delle carriere, sono temi che necessitano un intervento sulla Costituzione. Un piccolo passaggio già c'è stato, sull'azione penale. Ora è il Parlamento che dovrà dare una indicazione sulle priorità dei reati da perseguire. La separazione delle carriere è un obiettivo del centrodestra da sempre. Io dico sempre che la stessa distanza che c'è tra avvocato e giudice, deve esserci tra giudice e pubblico ministero". Quanto alle intercettazioni, Sisto ha osservato: "Il punto di equilibrio è sulla Costituzione. L'articolo 21, che sancisce il diritto di cronaca, è sacrosanto. Ma va commisurato con la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva e con il diritto alla riservatezza. Ci sono strumenti invasivi come il trojan su cui occorre compiere una riflessione. Sia chiaro, però: non limitando la possibilità di indagine alle Procure o comprimendo il diritto di cronaca. Credo che la necessità di evitare che il processo mediatico parallelo sia più doloroso di quello che si celebra nelle aule giudiziarie dovrebbe vedere tutti d'accordo". (Rin)