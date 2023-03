Governo: Fregolent (Az-Iv), solo annunci e niente fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal governo Meloni "solo sei decreti attuativi su 116 per aiuti per famiglie e imprese. Niente per le Carte cultura (che avrebbero dovuto sostituire 18App), niente per il Reddito Alimentare. Bloccate opere e nomine commissari. Un governo degli annunci, solo parole e niente fatti". Lo scrive su Twitter la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione – Italia Viva – Renew Europe, commentando un articolo che elenca i ritardi del governo.(Rin)