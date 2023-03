Speciale difesa: Ucraina, vertici militari Usa sentono omologhi e Zelensky, focus su situazione sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, insieme al segretario alla Difesa, Lloyd Austin, e al capo di Stato maggiore congiunto, il generale Mark Milley, ha parlato con gli omologhi ucraini: il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak, il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, e il comandante delle Forze armate, Valerii Zaluzhnyi. Il colloquio, riferisce una nota, si è incentrato sul futuro del sostegno di Washington all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. I rappresentanti del governo ucraino hanno aggiornato le controparti statunitensi in merito alla situazione sul campo di battaglia, ringraziando per gli aiuti militari, economici ed umanitari. Anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha brevemente partecipato alla telefonata. (Was)