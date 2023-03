Speciale difesa: Ucraina, ministero Difesa, incoraggiamo Bulgaria a inviare suoi MiG-29

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina incoraggia le autorità della Bulgaria a inviare i suoi MiG-29 alle forze armate di Kiev, come fatto da Polonia e Slovacchia. Lo ha affermato in un'intervista all’emittente televisiva nazionale bulgara il portavoce del ministero della Difesa ucraino Yuriy Sak. Secondo Sak, l'Ucraina, che si sta preparando per la sua offensiva di primavera, ha bisogno di rafforzare la sua aeronautica, che fornisce copertura aerea per le operazioni di terra. Le forze armate ucraine stanno combattendo pesantemente a Bakhmut e Avdiivka, dove ogni giorno, dice, uccidono tra i 900 e i mille militari russi, che vengono usati dalle forze armate come ‘carne da macello’", ha detto il portavoce. Sak ha ammesso che anche gli ucraini fanno dei sacrifici. La questione degli aerei, ha detto, è simile a quella dei carri armati quando il Paese ha chiesto per la prima volta armi pesanti ai suoi alleati l'anno scorso. A poco a poco, ha detto Sak, gli alleati hanno iniziato a trasferire i carri armati di tipo sovietico per poi passare ad armi di produzione occidentale. (Seb)