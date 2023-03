Speciale difesa: Medio Oriente, Cisgiordania, palestinesi assaltano auto con a bordo turisti tedeschi a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di palestinesi ha preso d’assalto un veicolo israeliano con a bordo due turisti tedeschi a Nablus, nel nord della Cisgiordania. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Times of Israel”, spiegando che i turisti erano a bordo di un auto noleggiata a Tel Aviv. Alcuni video diffusi sui social network, mostrano un gruppo di palestinesi circondare l’auto con targa israeliana e lanciare alcune pietre contro il veicolo. Secondo i media israeliani, i turisti sarebbero fuggiti a piedi e hanno ricevuto soccorso dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a causa di alcune “ferite superficiali”. L'episodio è avvenuto in un momento di tensione in Cisgiordania. Gli attacchi terroristici palestinesi in Israele e in Cisgiordania negli ultimi mesi hanno provocato la morte di 14 israeliani e il ferimento di molti altri. Almeno 85 palestinesi sono stati uccisi dall'inizio dell'anno, la maggior parte durante attacchi o durante scontri con le forze di sicurezza. Alcuni dei palestinesi uccisi erano civili. (Res)