Speciale difesa: Libano, leader Hezbollah Nasrallah riceve delegazione Jihad islamica palestinese

- Il segretario generale del movimento libanese sciita Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha incontrato una delegazione del Movimento per il Jihad islamico palestinese guidata dal suo leader, Ziad al Nakhla, per discutere delle modalità per rafforzare la cooperazione. Lo ha riferito l’emittente vicina al movimento libanese “Al Manar”, senza specificare data e luogo dell’incontro. “La discussione si è concentrata sulla situazione nella regione e sulle sfide che deve affrontare la resistenza palestinese", ha riferito l’emittente, spiegando che i due hanno ribadito la volontà “di continuare il dialogo e la cooperazione”. “I leader hanno anche espresso il loro rispetto per i coraggiosi combattenti e per il popolo palestinese”, ha spiegato l’emittente vicina al movimento sciita libanese. L’ultimo colloquio tra Al Nakhla e Nasrallah si era svolto nell’agosto del 2022 dopo un’operazione delle Forze di difesa israeliane (Idf) che aveva portato all’eliminazione del capo del braccio militare della Jihad islamica, Taysir al Jabari, dopo giorni di tensione a ridosso della Striscia di Gaza. (Lib)