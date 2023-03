Speciale difesa: Corea del Nord, lanciato nuovo missile balistico a corto raggio verso il Mar del Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico a corto raggio verso est. Lo rende noto il ministero della Difesa giapponese, secondo cui il missile è caduto nel Mar del Giappone, al di fuori della zona economica esclusiva del Paese. Non si segnalano danni ad aerei o navi. Il lancio segue la visita a Tokyo del presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol, la prima visita ufficiale di un presidente sudcoreano in Giappone da 12 anni a questa parte. L’ultimo lancio di missili da parte di Pyongyang si era registrato proprio il 16 marzo, in concomitanza con l’inizio della visita di stato. Poco dopo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency (“Kcna") riferiva che l’operazione è parte di una serie di misure necessarie a inviare un "avvertimento più perentorio" in risposta alle forze armate statunitensi e sudcoreane, impegnate in esercitazioni congiunte nella Penisola coreana. (Git)