Speciale difesa: Regno Unito, ministero Difesa chiedeva ad afgani di ottenere permesso talebani per lasciare il Paese

- Il ministero della Difesa britannico ha espresso scuse formali dopo che un'indagine ha rivelato che ad alcuni richiedenti asilo afgani è stato comunicato che si sarebbero potuti recare nel Regno Unito solo se i loro documenti fossero stati approvati dai talebani. Il quotidiano “The Independent” ha rivelato che l'errore ha coinvolto i richiedenti che hanno tentato di usufruire del Regime di ricollocazione e assistenza afgana (Arap), che mira a ricollocare i cittadini in fuga dal Paese asiatico che hanno lavorato con il governo del Regno Unito o collaborato con le forze armate britanniche in Afghanistan durante i vent’anni di missione internazionale. Citando le email inviate dagli assistenti sociali del ministero della Difesa ai richiedenti del programma Arap, il quotidiano “The Independent” ha scoperto che i richiedenti avrebbero dovuto fornire certificati di nascita e matrimonio in inglese e recanti timbri dei dipartimenti del governo afgano che, tuttavia, dall’estate del 2021 è sotto il controllo dei talebani. Il ministero della Difesa inizialmente ha negato la pratica, ma successivamente un portavoce ha affermato che l’ufficio competente ha "rapidamente corretto" l'errore e che si adopererà 2per garantire che ciò non accada di nuovo". "Ci scusiamo senza riserve e continuiamo a lavorare instancabilmente per portare in salvo tutte le persone idonee", ha detto il portavoce. (Rel)