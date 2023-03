Speciale difesa: Ucraina, Putin, non impieghiamo armi ipersoniche nell'operazione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non sta impiegando armi ipersoniche durante la sua operazione militare in Ucraina, ma le possiede insieme ad altri sistemi sofisticati, che non erano disponibili all'inizio della crisi ucraina nel 2014. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ha detto in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija-1". "All'epoca non avevamo armi ipersoniche, e ora le abbiamo. Sì, non le usiamo, ma le possediamo. Abbiamo anche altri sistemi di difesa moderni, ma nel 2014 non avevamo niente del genere ", ha detto Putin. (Rum)