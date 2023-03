Perù: stato di emergenza in 69 distretti a causa delle forti piogge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Perù hanno dichiarato in stato di emergenza 69 distretti del Paese a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. La misura, riferisce il quotidiano “El Comercio”, sarà in vigore per 60 giorni. Il provvedimento sarà eseguito dai governi regionali di Ancash, Huancavelica, Ica e Lima e dai governi locali coinvolti, con il coordinamento tecnico e il monitoraggio dell'Istituto nazionale di protezione civile (Indeci).(Brb)