Carceri: Delmastro, lavoro prima forma di rieducazione

- Credo poco alla attività di rieducazione fatte di studi teorici. “Io credo alla rieducazione per il tramite del lavoro”. È quanto dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, a margine della visita alla Casa Circondariale di Piacenza. “Qui a Piacenza, per esempio, c'è un ottimo call center ed è la dimostrazione che il lavoro, come sempre, è la prima forma di rieducazione. D'altro canto, credo che questo sia un tratto caratteristico di questo governo: lavoro, lavoro, lavoro e non reddito di cittadinanza. Lo stesso concetto deve essere trasmutato anche all'interno degli istituti penitenziari”, aggiunge il sottosegretario. (Rin)