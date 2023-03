Tabacco: Hannappel (Philip Morris), 500 milioni in cinque anni per filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Philip Morris investirà "500 milioni di euro nei prossimi cinque anni per dare garanzia di continuità alla filiera del tabacco e soprattutto legare i raccolti al nostro impianto di Bologna che è il più grande investimento industriale fatto in Italia in questo secolo". Lo ha chiarito Marco Hannappel, presidente dell’area Europa sud-occidentale di Philip Morris International, in occasione della firma dell’accordo tra Philip Morris Italia e il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) a sostegno della filiera tabacchicola italiana. L’intesa prevede investimenti fino a 500 milioni di euro per i prossimi cinque anni (2023-2027 in linea con la nuova Politica Agricola Comune -Pac- in vigore per l’equivalente periodo temporale), risorse che “si aggiungono ai due miliardi che, come Philip Morris, abbiamo già investito nell’agricoltura italiana a partire dai primi anni Duemila”, ha aggiunto ricordando che l’impegno da parte di Philip Morris Italia, è quello di acquistare fino al 50 per cento circa (21.000 tonnellate) della produzione totale di tabacco greggio italiano grazie all’accordo di filiera con Coldiretti e alla collaborazione con Ont Italia (Organizzazione nazionale tabacco Italia). Si tratta del più alto investimento sulla filiera tabacchicola italiana, la più importante in Europa in termini di volumi, da parte di un’azienda privata. (segue) (Rin)