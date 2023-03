Municipio Roma VI: presidente, al via progetto per combattere disuguaglianze d'accesso al Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte la sperimentazione per il progetto "Ospedale in dialogo con il territorio – piano aziendale equità", in base al Ddl 506/2023 per le politiche in favore della popolazione anziana. Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. "Il progetto - aggiunge - è in collaborazione con il direttore generale del policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle, Leonardo Palombi, ordinario della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, il direttore sanitario del distretto VI Asl Roma 2, Giancarlo Tesone, a cui vanno tutti i miei ringraziamenti assieme a tutto il personale del Servizio Sociale del Policlinico Tor Vergata e della Asl Roma 2. Il progetto - spiega il poresidente del Municipio Roma VI - è volto a favorire maggiore equità d'accesso ai percorsi di prevenzione e cura e/o a interventi di promozione della salute. È previsto l'arruolamento di tre coorti di pazienti residenti nel distretto 6 in carico ai 32 Medici di Medicina Generale, per un totale di circa 45 mila assistiti. Si avranno così - aggiunge Franco - la coorte frequent user' per i pazienti che hanno effettuato più di quattro accessi ai Ps nel 2022 dei nosocomi del Sant'Eugenio, Sandro Pertini e Ptv; la 'Coorte Cronicità' per i pazienti inseriti nel Pdta Bpco per diabete, parkinson, scompenso cardiaco e glaucoma, 'coorte Adi per i pazienti seguiti dall'Assistenza Domiciliare Integrata". (segue) (Com)