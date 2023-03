Medio Oriente: Gerusalemme, Chiesa greco-ortodossa denuncia attacco alla Tomba della Vergine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato stampa diramato ieri, la polizia israeliana ha indicato di essere intervenuta a Gerusalemme est e di aver arrestato "un sospetto (27 anni e residente nel sud di Israele) per il suo coinvolgimento in un violento incidente nella chiesa", senza ulteriori dettagli sulla sua identità. Il comunicato della polizia menziona un solo aggressore, "entrato in chiesa gridando e minacciando i presenti con una spranga di ferro". "Non ci sono stati feriti", precisa la nota della polizia israeliana. A gennaio è stato profanato un cimitero episcopale a Gerusalemme e a febbraio una statua di Cristo è stata vandalizzata in una cappella francescana nella Città vecchia di Gerusalemme. Nel dicembre 2021, i vertici delle varie denominazioni cristiane a Gerusalemme hanno affermato che i cristiani erano "diventati bersaglio di ripetuti attacchi da parte di gruppi radicali e marginali" anche in altre zone della Terra Santa, denunciando l'inerzia delle autorità israeliane. (Res)