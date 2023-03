Reddito cittadinanza: Bellucci, è fallimento a spese dei contribuenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito di cittadinanza "non funziona e non lo dice solo il governo. I dati parlano chiaro: solo tre beneficiari su dieci vengono presi in carico dai servizi per il lavoro. I dati dell’insuccesso sono consultabili da tutti grazie alla Nota 10 marzo 2023 pubblicata dall’Anpal. Non c’è stata alcuna rivoluzione sociale, dunque, semmai si è verificato un vero e proprio spreco di risorse umane, che per tre anni sono state messe in soffitta e relegate al sussidio". Lo afferma, in una nota, il viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali, e deputato di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Bellucci. "Alla luce di quanto leggiamo oggi - continua l'esponente dell'esecutivo -, siamo ancora più convinti che l’intervento del governo Meloni si rivelerà indispensabile per creare i presupposti per una reale politica del lavoro e di contrasto della povertà. Con la nuova misura avremo criteri più adeguati, maggiori controlli e l’obbligo di adesione a tutte le attività disponibilità utili all’attivazione e all'occupabilità di chi non ha lavoro. Con l'ormai prossima riforma, daremo vita a un vero progetto di inclusione sociale e lavorativa". (Com)