Rpt - Credito: Filtri (Mediobanca), il sistema bancario italiano è molto solido

- Ripetizione con testo corretto - Il sistema bancario dell’Italia è “molto solido e sano, grazie alla rapida e completa regolamentazione della Banca centrale europea (Bce) dopo la crisi con i prestiti in sofferenza”. È quanto affermato da Andrea Filtri di Mediobanca, a seguito del fallimento dell’istituto di credito statunitense Silicon Valley Bank (Svb) e delle turbolenze di Credit Suisse. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, sullo stato di salute positivo del settore del credito italiano concorda la maggior parte degli economisti. Il capitale e la liquidità delle banche sono, infatti, solidi, i coefficienti patrimoniali Tier 1 sono elevati e la redditività è migliorata. Secondo Filtri, le modifiche normative apportate dalla Bce negli ultimi 15 anni hanno fornito agli istituti di credito italiani una “solida base per qualsiasi sfida”. Tale affermazione è confermata dagli indicatori come la liquidity cover ratio (Lcr), misura del livello minimo di attività altamente liquide che le banche devono detenere come riserva. I gruppi principali come Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Bper Banca hanno risultati migliori rispetto alla media europea e soltanto Unicredit è leggermente sotto. Le banche italiane sono al di sopra della media dell’Ue anche nel coefficiente di liquidità strutturale (Nsfr). Tuttavia, secondo l’economista Lucrezia Reichlin, vi sono “ancora alcuni punti deboli che devono essere migliorati, si spera con un ulteriore consolidamento del mercato bancario”. Per esempio, un rischio nel portafoglio delle banche italiane è l’elevata quota di titoli di Stato, nettamente superiore alla media europea. In particolare, gli istituti di credito detengono detengono 384 miliardi di euro del debito pubblico e più di 200 miliardi di titoli di Stato esteri. (Geb)