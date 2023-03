Ucraina: ministro Esteri Ungheria, a Bruxelles ci opporremo ad acquisto munizioni per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria non sosterrà la proposta europea di acquistare e fornire congiuntamente munizioni all’Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, prima della sua partenza per il Consiglio Affari esteri di Bruxelles. “Sfortunatamente, nuove proposte di sostegno alla guerra stanno apparendo sul tavolo. Questa volta si tratta dell’acquisto di munizioni e della loro fornitura congiunta all’Ucraina”, ha scritto il ministro in un messaggio su Facebook. “Aumenta la pressione su di noi. Vogliono trascinarci in guerra ma resistiamo perché la volontà del popolo ungherese è chiara: dobbiamo stare fuori da questa guerra”, ha continuato Szijjarto. (Vap)