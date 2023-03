Sardegna: Cuccu (IS), al Cto di Iglesias reparte d'eccellenza ma Asl vuole chiuderlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ospedale Cto di Iglesias i reparti sono d'eccellenza ma “è palese ed evidente l’intento della direttrice Generale e della direttrice sanitaria di voler chiudere il Cto, nonostante i soldi spesi e gli impegni finanziari presi. Una direzione che ostinatamente e con protervia sta danneggiando l'intero Sulcis Iglesiente impedendo, così, al Sirai di Carbonia ed al Cto di Iglesias di erogare prestazioni sanitarie in complementarietà ai cittadini come previsto dalla rete ospedaliera a tutt'oggi inapplicata”. E' quanto denuncia la consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu, che è anche segretaria della Commissione Sanità. “Nei giorni scorsi ho continuato il mio tour ispettivo presso il Cto di Iglesias – ha spiegato Cuccu - In particolare ho visionato i reparti di Pediatria, Ginecologia e Ostetricia, e poi ho visitato il blocco di Fisioterapia. Il reparto di Pediatria di Iglesias è bellissimo. Un reparto moderno, con le ultime tecnologie disponibili. Grandissimi spazi e grandissima organizzazione. Il personale è molto felice di lavorare nel reparto e raccontava la propria dedizione al lavoro verso i bambini. Grande attenzione è stata data anche alla situazione Covid, con la predisposizione di diverse sale di isolamento e di percorsi di sicurezza. Sono rimasta davvero colpita”. (segue) (Rsc)