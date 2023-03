Sardegna: Cuccu (IS), al Cto di Iglesias reparte d'eccellenza ma Asl vuole chiuderlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuccu riferisce di aver visitato “il reparto di Ginecologia ed Ostetricia, che era stato inaugurato nel 2016. Locali nuovissimi e ricchi di tecnologia, tantissimi i posti letto, suddivisi tra ginecologia e ostetricia, a disposizione dei medici anche un blocco operatorio e un blocco parto. Un reparto davvero di eccellenza per la Sardegna. E’ stato molto importante parlare con i medici, gli infermieri e gli OSS del reparto. La loro visione è molto chiara. Sono felicissimi ed orgogliosi di questa struttura moderna ma come al solito ci sono problemi legati al personale. Ma è anche vero che alcuni medici del cagliaritano vengano appositamente qui, entusiasti e felici di lavorare in una struttura d’avanguardia. Anche qui, grandissima attenzione per la situazione Covid. Sono state predisposte sale apposite di isolamento, percorsi che hanno garantito la sicurezza in questo periodo complicato ed hanno permesso a tutto il personale medico di operare nel migliore dei modi. Il servizio di Riabilitazione Ortopedica del Cto di Iglesias si occupa sia del recupero di pazienti con capacità funzionali motorie ridotte o perdute a causa di malattia o traumatismi ed è un vero punto di riferimento per tutto il territorio dell’Iglesiente. Nuovamente ho trovato medici e personale veramente dedito al proprio lavoro che chiede, a gran voce, nuovi spazi per operare al meglio e offrire ulteriori servizi ai cittadini. Al Cto ci sono inoltre gli spazi idonei e sufficienti per accogliere il centro di dialisi, di cui avevo parlato in precedenza, e di cui nessuno ancora si vuole occupare”. (segue) (Rsc)