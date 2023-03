Sardegna: Cuccu (IS), al Cto di Iglesias reparte d'eccellenza ma Asl vuole chiuderlo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il silenzio del Governatore Solinas sul continuo boicottaggio del Cto di Iglesias è assordante ed intollerabile – ha concluso Carla Cuccu - Urge un suo intervento immediato nel rimuovere la dirigenza che sta facendo naufragare la sanità nella ASL del Sulcis Iglesiente. Il mio impegno prosegue, non mi fermerò sino a quando la ASL Sulcis Iglesiente non darà certezze al futuro della sanità di Iglesias. Abbiamo moltissime potenzialità, medici e personale qualificati, reparti d’eccellenza. Quindi perché demolire queste realtà?Continuerò a tutelare Iglesias e i suoi ospedali, e chiederò risposte in merito alle scelte scellerate che sono state compiute dall’azienda sanitaria in questi anni nell'intero territorio del Sulcis Iglesiente. (Rsc)