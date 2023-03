Ucraina: Borrell, spero in accordo su invio munizioni o ci saranno difficoltà nella fornitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del Consiglio Affari esteri di oggi a Bruxelles potrebbe essere finalizzato l'accordo da due miliardi di euro per la fornitura di munizioni all'Ucraina. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo a Bruxelles. "Questo pomeriggio avremo una riunione congiunta con i ministri della Difesa e insieme, spero, concluderemo l'accordo sulla fornitura di munizioni all'Ucraina", ha dichiarato. "Sapete che esiste un approccio a tre livelli per fornire munizioni per circa due miliardi di euro affinché l'Ucraina possa continuare a difendersi. Spero che i ministri, tutti insieme, si impegnino nella discussione finale e concordino una decisione molto importante per questo pomeriggio, altrimenti ci troveremo in difficoltà per continuare a fornire munizioni all'Ucraina", ha aggiunto. "Lo scopo è di fornire munizioni il più rapidamente possibile, nel modo più economico possibile. Pratico. Veloce, economico e nelle quantità necessarie", ha proseguito l'Alto rappresentante Ue, esprimendo fiducia sull'accordo. "Sono fiducioso. Non perché sono un ottimista, ma perché sono un uomo del fare", ha concluso Borrell. (Beb)