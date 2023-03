Mali: rilasciati due dipendenti della Croce rossa rapiti il 4 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati rilasciati in Mali due dipendenti del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) che erano stati rapiti due settimane fa nel nord del Paese. Lo ha annunciato su Twitter la sezione maliana del Cicr, ricordando che entrambi erano stati rapiti il 4 marzo tra Gao e Kidal. "I nostri colleghi stanno bene e sono stati rilasciati illesi e senza condizioni", ha detto l'ong, che "ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla loro liberazione" ma senza fornire ulteriori dettagli. A febbraio scorso è stato liberato un medico dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che era stato rapito a fine gennaio in Mali. Il Paese è in preda a una crisi di sicurezza, innescata nel 2012 dall'insurrezione jihadista nel nord e che si è aggravata dopo il golpe della giunta militare attualmente al potere ed il ritiro delle forze francesi.(Res)