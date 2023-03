Imprese: Mediaset, al via campagna spot per la Giornata mondiale acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 21 marzo Mediaset lancerà una nuova campagna di sensibilizzazione intitolata “Siamo fatti di acqua: diamole ogni goccia d’amore”. Con questo slogan Mediaset sostiene la Giornata mondiale dell’acqua, che si celebra ogni anno il 22 marzo, con uno spot trasmesso su tutte le reti e sulle properties online. Lo spot invita a prendersi cura di una risorsa che continua ad essere sprecata: secondo l’ultimo report Istat, va perduto oltre un terzo dell’acqua immessa nella rete di distribuzione. Sulla pagina web e sui canali social di “Mediaset ha a cuore il futuro” gli utenti troveranno anche approfondimenti, dati e suggerimenti su come migliorare i nostri comportamenti per proteggere questa risorsa fondamentale. La campagna rientra nelle attività di “Mediaset ha a cuore il futuro”, il brand del Gruppo dedicato alla comunicazione sociale lanciato nel 2019: un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa del gruppo Mediaset. (Com)