Nepal: giustizia di transizione, proposta di riforma governativa presentata alla Camera

- La ministra delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione del Nepal, Rekha Sharma, ha presentato ieri alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento, la proposta di riforma del governo dell’Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act (Trc Act), la legge istitutiva delle due commissioni cui è stata affidata la cosiddetta giustizia di transizione in seguito alla guerra civile: la Commissione per la verità e la riconciliazione (Trc) e della Commissione d’inchiesta sulle sparizioni forzate (Ciedp). La ministra ha sottolineato che il testo prevede una distinzione tra violazioni dei diritti umani e gravi violazioni dei diritti umani e ha assicurato che i colpevoli delle violazioni gravi non rimarranno impuniti e che le vittime saranno risarcite. Tuttavia, sulla definizione di gravità – e quindi sulla distinzione tra reati amnistiabili o meno – potrebbero aprirsi le stesse questioni emerse precedentemente. (segue) (Inn)