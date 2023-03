Nepal: giustizia di transizione, proposta di riforma governativa presentata alla Camera (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di riforma arriva in parlamento mentre il primo ministro Dahal sta cambiando maggioranza ed è coinvolto in una vicenda giudiziaria. Per il suo ruolo nella guerra civile, infatti, la Corte suprema ha recentemente ammesso due istanze di apertura di un’inchiesta. Le due richieste sono state presentate separatamente dagli avvocati Gyanendra Aran e Kalyan Budhathoki a nome di una ventina di persone che si dichiarano vittime del conflitto. L’apertura di un’inchiesta è stata chiesta sulla base di una dichiarazione pubblica di Dahal del 15 gennaio 2020, nella quale il leader aveva affermato di essere disposto ad assumersi la responsabilità di 5.000 morti mentre lo Stato avrebbe dovuto assumersi la responsabilità dei rimanenti. (Inn)