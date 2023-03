Sociale: Presidente Municipio Roma VI, combattere le disuguaglianze d'accesso al sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parte la sperimentazione per il progetto 'Ospedale in dialogo con il territorio – Piano Aziendale Equità, in base al ddl 506/2023 per le politiche in favore della popolazione anziana. Il progetto è in collaborazione con il Direttore generale del policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle, il professor Leonardo Palombi ordinario della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva, il Direttore sanitario del Distretto VI Asl Roma 2, Giancarlo Tesone, a cui vanno tutti i miei ringraziamenti assieme a tutto il personale del Servizio Sociale del Policlinico Tor Vergata e della Asl Roma 2". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco. (segue) (Com)