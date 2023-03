Sociale: Presidente Municipio Roma VI, combattere le disuguaglianze d'accesso al sistema sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto - si legge - è volto a favorire maggiore equità d'accesso ai percorsi di prevenzione e cura e a interventi di promozione della salute. È previsto l'arruolamento di 3 coorti di pazienti residenti nel Distretto 6 in carico ai 32 Medici di Medicina Generale, per un totale di circa 45mila assistiti. Si avranno così la 'Coorte Frequent User' per i pazienti che hanno effettuato più di 4 accessi ai PS nel 2022 dei nosocomi del Sant'Eugenio, Sandro Pertini e Ptv; la 'Coorte Cronicità' per i pazienti inseriti nel Pdta Bpco per Diabete, Parkinson, Scompenso Cardiaco e Glaucoma; 'Coorte Adi' per i pazienti seguiti dall'Assistenza Domiciliare Integrata. Vogliamo combattere le disuguaglianze d'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, per tutelare la popolazione fragile e tendere verso un'ideale integrazione sociale e sanitaria, che ambisca a diventare una prassi consolidata". (segue) (Com)